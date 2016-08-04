Якутск, 4 августа, 2016, 09:26 — ИА Регнум. В Якутии сочли циничным предложение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева учителям, недовольным своими зарплатами, поискать другое место работы, в том числе в бизнесе. «Что-то его совсем куда-то понесло… Расслабился», — пишут жители Якутии в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Депутат Госсобрания Якутии, директор республиканского лицея Иван Шамаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал мнение, что учителя остаются плохо обеспеченной прослойкой общества, и их зарплаты составляют 50−70% от озвученных средних цифр по региону. Доход сельских педагогов в Якутии, по его данным, составляет около 30 тысяч рублей.

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Парламентарий также обратил внимание на проблему ухудшения качества образования, которая возникла в том числе потому, что совершенно изменилось отношение к этой сфере. «Чиновники сверху решают, как учить, плюс пресловутая система ЕГЭ. Это всё действует очень негативно. Поэтому говорить о росте квалификации учителей школ не приходится. И если, как говорит Медведев, учитель будет сочетать работу в классе и мыть затем чей-то офис (так, кстати, оно и происходит), то та квалификация, которая и так невысокая, ещё понизится. Вообще говорить о совместимости работы учителя с другими профессиями не приходится, я в этом совершенно уверен», — подчеркнул Иван Шамаев. Он также пояснил, что учителя старой закалки по возрасту покидают школы, а качество преподавания молодыми педагогами оставляет желать лучшего.

Негативно отразился на системе образования и переход на подушевую оплату труда, считает директор республиканского лицея. «Начали набивать в классы по 40 детей. Уровень образования понизился, но у кого-то там повысилась зарплата. Сделали систему так, чтобы в этом (был) заинтересован сам директор. Получается, он заинтересован в том, чтобы качество образования упало. А я считаю, что если в классах больше 30 учащихся, то зарплату директора надо понижать», — заявил Иван Шамаев.

Изменения в системе оплаты труда он считает непродуманными: «Владимир Путин обронил фразу, что зарплата учителя должна зависеть от качества его работы — и ринулись придумывать всякие схемы. Нельзя так работать. Я не думаю, что Путин выстраивал всю эту систему подушевой оплаты, а наши фантазёры-угодники, которые сидят в министерстве образования, начали придумывать под эту фразу разные способы, напортачили и теперь потихоньку убирают. А за это многие дети получили некачественное образование».

«Это лидер партии «Единая Россия» и по совместительству премьер-министр Дмитрий Медведев поднимает престиж учителя в государстве, как ему велел Владимир Путин», — написал политолог Виталий Обедин в соцсети.

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«По-моему, с крымскими пенсионерами было честно, хотя и цинично. А здесь — просто цинично», — также отметил политолог. В комментариях к его посту мнения якутян разделились. Некоторые считают, что учителя сейчас зарабатывают вполне достаточно, и приводят примеры.

Есть и те, кто пытается объяснить откровенность высказывания премьер-министра. «По-моему, он просто чётко играет свою роль громоотвода людского негодования. А после набора критической массы негатива уйдёт с поста. Эдакий квази-Чубайс вырисовывается», — считает предприниматель Константин Сивцев.

«Что-то его совсем куда-то понесло… Расслабился. Видимо всё-таки решили, что после выборов уйдет», — придерживается аналогичного мнения Денис Степанов.

Дмитрий Старков считает, что такие слова премьер-министра — это, «мягко говоря, сверхцинизм». «Вероятно, бывший юрист забыл, что по конституции государство социально направленное. Медведев опустился до комментариев владелицы Корги (жена Шувалова), катающей своих собак на личном самолете, «купленном» на зарплату чиновника», — пояснил житель Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посоветовал работать учителями тем, кто имеет к этому призвание и готов получать скромную зарплату. Такова суть его ответа на вопрос педагогам, которые пожаловались на низкие зарплаты в рамках форума «Территория смыслов» на реке Клязьма во Владимирской области.

«Если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес», — отметил премьер-министр, пояснив также, что «современный энергичный преподаватель способен не только получать ту зарплату, которая положена ему по должностному расписанию, но как-то, так сказать, еще что-то заработать».