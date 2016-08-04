Лондон, 4 августа, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Британские боксёры — братья Тайсон и Хьюи Фьюри временно дисквалифицированы: их подозревают в применении допинга. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной антидопинговой организации Великобритании (UKAD).

360experience.com Тайсон Фьюри

«Боксёрам 24 июня 2016 года были предъявлены обвинения в употреблении запрещённого препарата. Обязательное временное отстранение наложено в соответствии со статьей 7.9.1 правил UKAD», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце июня британские СМИ сообщали: в допинг-пробах Тайсона Фьюри, которые он сдавал с февраля по март 2015 года, обнаружены вещества, оставшиеся после применения анаболического стероида нандролона. В ответ на это Фьюри подал на UKAD, разгласившую информацию о допинге, иск в суд. В ответ на это UKAD и сделала публичное заявление, подтвердив подозрения о нарушении Фьюри антидопинговых правил.

Напомним, Тайсон Фьюри — боксёр тяжёлой весовой категории, чемпион мира по версиям IBO, WBO и WBA. Хьюи Фьюри — боксёр-тяжеловес, обладатель титула чемпиона по версии WBO Inter-Continental в тяжёлом весе, двоюродный брат Тайсона Фьюри.