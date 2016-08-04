Краснодар, 4 августа, 2016, 08:16 — ИА Регнум. В Краснодарском крае воспитывать будущих казаков будут системно и начнут это делать со школьной скамьи. Уже с 1 сентября текущего года казачьи классы будут созданы во всех школах региона. Такую информацию на совете атаманов Кубанского казачьего войска озвучил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 4 августа.

krd.ru Кубанские казаки

По словам главы края, «казачата должны как минимум с семи лет понимать, что они казаки, образование должно быть казачьим».

Заместитель главы края, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда, в свою очередь, отметил, что ККВ занимаемся непрерывным казачьим обучением. В крае создано более 1,7 тыс. казачьих классов. В них почти 40 тысяч детей изучают культуру и традиции предков по конкретным программам. Кроме того, создано в крае шесть кадетских казачьих корпусов, которые уже доказали свою состоятельность. Так, Новороссийский казачий кадетский корпус уже во второй раз признан лучшим в России.

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Добавим, что, помимо казачьих классов, в Краснодаре планируется создать и казачьи клубы для старшеклассников. Как заявил на заседание Совета по делам казачества на общественных началах при главе города мэр кубанской столицы Владимир Евланов, «эта работа должна стать логичным продолжением казачьих классов, которые работают в школах города, и работают успешно». По его словам, определенные наработки, люди, которые хотят этим заниматься, уже есть. Кроме того, есть и интерес со стороны образовательных учреждений.

По мнению директора департамента образования Алексея Некрасова, такие возможности у школ города есть, нужно разработать программу и найти квалифицированных преподавателей. Для этого будет создана специальная рабочая группа. В казачьих клубах ученики старших классов смогут в режиме дополнительного образования изучать казачьи традиции и культуру, заниматься спортом, участвовать в казачьих сборах.

Добавим, что казаки принимают участие во многих сферах жизни края. На сегодня на Кубани насчитывает 553 казачьих общества, в которых состоят 44,3 тыс. казаков. Около 1,5 тыс. казаков на постоянной основе охраняют общественный порядок во всех 44 муниципальных образованиях региона.