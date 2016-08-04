США, 4 августа, 2016, 08:06 — ИА Регнум. Матч товарищеского турнира Международного кубка чемпионов завершился победой мадридского «Реала» над мюнхенской «Баварией» со счетом 1:0.

sumbersport.com Матч

Игра состоялась в рамках товарищеского турнира «Международный кубок чемпионов» в Ист-Рутерфорде (США). Единственный гол в ходе матча забил на 79-й минуте бразильский игрок «Реала» Данилу с подачи Мартина Эдегора. Три игрока «Баварии» — Бернат, Мартинес и Видаль, получили предупреждения.

В итоге «Реал» набрал шесть очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы. «Бавария» с четырьмя очками разместилась на четвёртой строчке.

В следующем матче «Бавария» встретится 14 августа с дортмундской «Боруссией» в рамках Суперкубка Германии, а «Реал» 9 августа сыграет с «Севильей» в матче за Суперкубок Европы.