Москва, 4 августа, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Иномарка с проблесковым маячком и правительственными номерами сбила пешехода на Бутырской улице в Москве, мужчина получил травмы.

avtoipravo.ru Спецсигнал

Инцидент произошел 3 августа. На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении издания, видно, как пешеход пытается перебежать проезжую часть в неположенном месте. По словам пострадавшего, он возвращался на работу после обеда и, увидев, что машины на четырех полосах движения стоят, решил быстро пересечь дорогу, передает НТВ.

Однако на полном ходу мужчину сбила Audi с номерами АМР и мигалкой, двигавшаяся по выделенной полосе. В результате мужчина получил травмы руки и ноги, после ДТП его доставили в больницу для оказания помощи.

Подробности происшествия устанавливают правоохранители.