Владивосток, 4 августа, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Функции Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) должны быть расширены: ведомству следует взять под контроль не только сам вылов биологических ресурсов, но и отслеживать процесс их реализации вплоть до конечного потребителя. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, объясняя, почему на прилавках магазинов рыбных регионов цены для населения остаются неподъёмными.

fishretail.ru Осетр. Вылов рыбы

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«Дело в том, что те функции, которые закреплены и за Федеральным агентством по рыболовству, и за рыбаками, определяются следующим образом: добыча водных биологических ресурсов — всё. Ни за транспортировку по железной дороге, ни за реализацию рыбопродукции Росрыболовство и рыбопромышленные предприятия никакой ответственности не несут, на них эти функции не возложены», — прокомментировал эксперт.

По словам Георгия Мартынова, чаще всего рыба — треска, минтай, камбала — продаётся в море. Рыбаки получают деньги, как только продукцию отгружают на транспортный рефрижератор.

Однако вопрос о необходимости расширения функций Росрыболовства ставился неоднократно, поскольку рыбное хозяйство одним лишь выловом не определяется: это к тому же изготовление сетей, ремонт судов, перевалка рыбы в портах, транспортировка продукции и её реализация.

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«При Советском Союзе этим занималось Министерство рыбного хозяйства СССР. Сейчас функции Росрыболовства снижены до вылова, а остальные процессы никем не контролируются и никак не управляются. В связи с этим в отсутствие системы происходит коллапс, который приводит к 3-, 4-, а то и 10-кратному увеличению стоимости рыбопродукции, когда она доходит до конечного потребителя», — уверен президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

На заседании рабочей группы по развитию рыбопромышленного комплекса 3 августа помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что из-за разногласий федеральных ведомств выполнение поручений Владимира Путина от 2015 года идёт медленно. В этой связи губернатор Приморья Владимир Миклушевский выразил единую позицию своих дальневосточных коллег и предложил передать часть полномочий Росрыболовства в управление регионов ДФО. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев идею одобрил и отметил необходимость подготовить премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву предложения об изменении структуры управления отраслью.

Как сообщало ИА REGNUM, Георгий Мартынов назвал аномальной лососевую путину в 2016 году: в ТИНРО-Центре одну за одной оформляют новые квоты. По Дальнему Востоку эксперты ожидают объёма 400 тысяч тонн рыбы. Лучшие результаты путины сегодня демонстрирует Камчатка — выловлено 84 тысячи тонн рыбы.

Тем временем близкой к критической остаётся ситуация в Приморье. В порту Владивостока холодильники загружены на 95%, а мощности в Находке и Зарубино практически пустуют. В этой связи зампредседателя Росрыболовства Василий Соколов потребовал от руководства Приморского территориального управления проработать систему равномерной загрузки холодильников.