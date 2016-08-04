Омск, 4 августа, 2016, 07:49 — ИА Регнум. Известный российский скульптор Зураб Церетели подарил сибирскому городу Омску памятник Петру I.

omskportal.ru Губернатор Омской области Виктор Назаров и известный российский скульптор Зураб Церетели

В правительстве Омской области ИА REGNUM сообщили, что скульптуры Церетели установлены в разных городах мира и России, «но в Сибири его работ пока нет». (На самом деле в Сибири работы Церетели есть. В столице Республики Алтай — городе Горно-Алтайске — в 2013 году установили бюст Александра Пушкина работы Зураба Церетели. Также в 2016 году известный скульптор подарил Горному Алтаю памятник императрице Елизавете Петровне — прим. ИА REGNUM ).

Уточняется, что выбор мастера пал на Омск не случайно. Галерею искусств Зураба Церетели по приглашению самого скульптора посетил губернатор Омской области Виктор Назаров, находившийся в Москве с рабочим визитом.

«Виктор Назаров рассказал мастеру о предстоящем праздновании 300-летия Омска, одного из немногих так называемых «петровских» городов. Сподвижником первого российского императора был подполковник Иван Бухгольц, в 1716 году основавший Омскую крепость», — говорится в сообщении областного правительства.

Зураб Церетели, в свою очередь, поздравил главу региона и всех омичей с предстоящим юбилеем и заявил, что «лучший подарок художника — это его работа»: «Если мой памятник Петру I понравится омичам, я с радостью его передам городу».

«Нужно обсудить с общественностью, где нам лучше установить памятник. И всем вместе определить это место», — предложил губернатор. По его словам, это «произведение должно занять достойное место в городском пространстве».

«Пока нельзя с уверенностью сказать, как впишется этот памятник в городское пространство Омска. Чтобы рассуждать об этом, нужно знать хотя бы его размеры и предполагаемое место установки», — сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя правления Омской областной организации «Союза архитекторов России» Андрей Гётте.

«Единственное, хочу сказать, что скульптуры должны делаться не абстрактно, а для конкретного места. К примеру, горожане очень сильно захотели, чтобы в Омске появился определенный памятник. Социальный заказ сформирован. Затем объявляется конкурс. По его результатам уже выбирается скульптор. Место и размеры памятника известны из условий конкурса. Тогда это все логично. Заказывают, ждут, устанавливают и радуются. А когда спонтанно что-то привозят и ставят… К примеру, Церетели предлагает Санкт-Петербургу скульптуру Христа. Сами посудите, вписывается ли она в городское пространство. Конечно, петербуржцы сразу же возмутились. Не потому, что они не любят Церетели, а потому что их не спрашивали, нужна ли им эта скульптура. Город — он ведь не только для чиновников, он для всех. В Омске может сложиться аналогичная ситуация. Поэтому пока я не увижу сам памятник, я не смогу сказать, как он впишется в городское пространство», — сказал собеседник ИА REGNUM.

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Напомним, комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга рассматривает возможность установки в городе монумента Иисусу Христу высотой 80 метров. Против высказались в Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви, подчеркнув что, «это не отвечает православным традициям, а также нанесет урон архитектурному облику города». Также против установки огромного монумента выступили жители Санкт-Петербурга, начав сбор подписей в интернете.

В качестве альтернативы Зурабу Церетели предложили Колтушские высоты или площадку в Невском лесопарке.

Справка: Зураб Церетели — советский и российский живописец, скульптор, дизайнер, педагог, профессор. Глава Российской академии художеств с 1997 года. Автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Возглавляет Московский музей современного искусства и Галерею искусств Церетели.