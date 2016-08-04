Брюссель, 4 августа, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и бельгийским «Андерлехтом» завершился победой российского клуба со счетом 2:0, сообщает «Чемпионат».

fc-rostov.ru «Ростов» обыграл «Андерлехт»

Матч проходил под проливным дождем, в Брюсселе на стадионе «Констант ван ден Сток». Предыдущая встреча команд закончилась вничью 2:2, поэтому обе они были настроены решительно. «Андерлехт» сразу пошел на штурм, его игроки создали несколько острых моментов у ворот Сослана Джанаева, но забить гол так и не смогли.

Появление над воротами «Ростова» радуги совпало с усилением контратак дончан. На 27-й минуте эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа с 30 метров поразил дальний нижний угол ворот «Андерлехта». Бельгийцы тут же постарались отыграться, но Сослан Джанаев отстоял свои ворота.

Второй тайм начался с того, что отразив атаку «Андерлехта» ростовчане стремительно контратаковали и на 47-й минуте стараниями Сердара Азмуна удвоили счет. После этого началась довольно жесткая и грубая игра. Четыре футболиста «Ростова» — Александр Гацкан, Сесар Навас, Саид Эззатоллахи и Денис Терентьев, получили желтые карточки. Тем не менее, счет 2:0 сохранился до самого финального свистка.

В результате «Ростов» впервые за свою историю пробился в четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Следующий соперник дончан станет известен 5 августа.