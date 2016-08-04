Новосибирск, 4 августа, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Новосибирцы впервые приняли участие в трансплантации костного мозга от неродственного донора. 32-летний новосибирец Андрей Тихов стал первым в регионе, чьи стволовые клетки пересадили больному раком крови ребенку. Операция с участием донора из регистра Новосибирского центра крови прошла в Санкт-Петербурге, рассказали ИА REGNUM в новосибирском правительстве.

amanaimages.com Стволовые клетки

У Андрея Тихова редкая группа крови — третья резус-отрицательная. Уже более пяти лет он является донором крови. На предложение стать ещё и донором стволовых клеток согласился без колебаний. «Я всегда откликаюсь на обращения в социальных сетях, когда просят сдать для кого-то кровь. Ведь на месте этих людей в любой момент можешь оказаться и ты. Поэтому, когда понадобились стволовые клетки ребёнку, я ни минуты не раздумывал. Теперь, я надеюсь, он выздоровеет», — подчеркнул Тихов.

Министр здравоохранения области Олег Иванинский уже назвал это «событием федерального масштаба». «Подбор совместимого донора стволовых клеток — сложная задача. В центре крови произошло событие федерального масштаба, результат большой работы, которые доказывают, что система здравоохранения работает на высоком уровне. Донорство — верх гуманизма, большой шаг в охране здоровья, который позволяет спасать жизни», — заявил Иванинский.

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток является часто единственно возможным методом лечения людей с онкологическими, гематологическими и наследственными заболеваниями. Ежегодно в России выполняется около 250 неродственных трансплантаций ГСК. Вероятность подобрать совместимого неродственного донора в пределах Российской Федерации составляет в среднем один к тридцати-пятидесяти тысячам. При этом, донорство ГСК является безвозмездным, как и донорство крови.

Регистр доноров стволовых клеток и костного мозга в Новосибирской области начал действовать год назад. За это время было заключено 996 соглашений с потенциальными донорами, обработано семь заявок из трансплантационных центров на предварительную активацию доноров, активировано четыре донора, проведен один забор клеток.

В 2015 году Новосибирский центр крови стал участником Национального регистра доноров ГСК. Данные о российских донорах находятся в специализированной компьютерной базе, которая доступна трансплантационным центрам России и Казахстана для удаленного поиска совместимого донора через сеть интернет. Всего во всероссийском регистре доноров стволовых клеток и костного мозга сейчас почти 58 тысяч человек, из них около тысячи — новосибирцы. Основу новосибирского регистра составляют мужчины в возрасте 25−50 лет.

Отметим, что лаборатория иммунологического типирования крови людей, которые выразили желание стать донором стволовых клеток или костного мозга, в Новосибирском центре крови была создана в 2014 году. Менее чем за два года работы для 38 пациентов, нуждающихся в трансплантации ГСК или костного мозга, проведено более 90 исследований по подбору родственного донора, для 14 из них родственный донор найден. За 1,5 года выполнено пять родственных пересадок ГСК или костного мозга детям, три родственных трансплантации взрослым пациентам, страдающим онкогематологическими заболеваниями и одна неродственная трансплантация.