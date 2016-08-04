Пекин, 4 августа, 2016, 06:19 — ИА Регнум. 3 августа в Циньхуандао состаялось первое дорожное испытание уникального транспортного средства — портального автобуса TEB-1, также известного как «автобус будущего». Испытания многотонного гиганта впечатлили если не всех, то многих, однако ряд экспертов высказывается о бесполезности данного вида транспорта.

Вид из кабины водителя ТЭВ-1

Автобус, способный проезжать над стоящими в пробках автомобилями, должен был раз и навсегда решить транспортную проблему в ряде крупнейших городов КНР. Идея создания подобного автобуса впервые прозвучала в 2010 г., спустя 6 лет состоялась официальная презентация первого опытного образца. Несмотря на свой завораживающий вид, «автобус будущего» не способен справится с возложенными на него задачами, пишет «Жэньминь жибао».

«Идея, заложенная при создании TEB-1, прекрасна своей простотой, однако в жизни она просто не осуществима. TEB-1 является просто огромной и дорогой игрушкой, о которой забудут через пару месяцев», — заявил профессор Шанхайского университета транспорта Хун Ляовэй.

Эксперт отметил, что создатели TEB-1 не учли ряд моментов. Во-первых, автобус не сможет эксплуатироваться т.к. предельная высота транспортных средств в КНР не должна превышать 4,5 метра, а «автобус будущего» значительно выше этой отметки. Во-вторых расстояние в арке под автобусом составляет всего 2,1 метра, что означает, что по тем дорогам, где ездит TEB-1, будет необходимо вводить дополнительное ограничение по высоте транспортного средства. Кроме того, дороги будут требовать дополнительного укрепления и обслуживания, так как TEB-1 полностью загруженный пассажирами будет весит около 100 тонн.

Таким образом для эксплуатации данного вида транспорта властям КНР придется пойти на создание специальных дорог для TEB-1, что несомненно дороже, чем открытие выделенных полос для обычных автобусов. Кроме того, высока вероятность, что из-за человеческого фактора может произойти авария, в результате которой могут пострадать все 300 пассажиров TEB-1. По мнению эксперта, власти КНР не разрешат эксплуатировать TEB-1 из-за его «специфичности» и дороговизны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 августа в Китае завершился первый этап дорожных испытаний уникального автобуса, который позволит решить проблему пробок в крупных городах. Согласно заявлению производителя, в ходе тестирования автобус ТЕВ-1 прекрасно справился с возложенными задачами, в ближайшее время испытания транспорта продолжатся.