Пекин, 4 августа, 2016, 05:45 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте главного финансового регулятора КНР, паритетный курс юаня к доллару США снизился на 0,37% до отметки 6,6444 юаня за доллар.

ИА REGNUM Доллар

Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому Центробанк КНР начнет использовать различные инструменты для поддержания надлежащего уровня ликвидности на межбанковском рынке и сохранения кредитных ставок в разумных пределах, пишет «Синьхуа».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 августа центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился до отметки в 6,6195 юаня за доллар. Центробанк КНР укрепил национальную валюту сразу на 0,39% — в последний раз подобное происходило в начале июня 2016 г.