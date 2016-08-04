Нью-Йорк, США, 4 августа, 2016, 05:37 — ИА Регнум. Прозвучали первые комментарии участников экстренного заседания Совета безопасности ООН, посвященного обстрелу Северной Кореей акватории Японского моря. Об этом 3 августа сообщило Associated Press.

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Представитель США в ООН, посол Саманта Пауэр заявила, что все 15 членов Совбеза выразили «сильное осуждение по всем направлениям» в отношении действий Южной Кореи. По её словам, Северная Корея будет «быстро осуждена» соответствующей резолюцией ООН.

Слова Пауэр поддержал посол Японии Коро Бешо, который отдельно поблагодарил всех участников заседания за солидарность и поддержку.

Однако представитель Китая Лю Цзи, выступая перед журналистами, заявил, что Совет безопасности не будет предпринимать шагов, которые приведут к эскалации напряженности, и призвал коллег не спешить с выводами.

Напомним, ранее 3 августа Северная Корея выстрелила баллистическими ракетами в сторону Японии и Южной Кореи, заряды взорвались в акватории сопредельных государств. При этом одна из ракет практически достигла берегов Японии — впервые в новейшей истории северокорейская баллистическая ракета пролетела более 1500 километров и взорвалась в 200 километрах от Японских островов.