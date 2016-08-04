Петропавловск-Камчатский, 4 августа, 2016, 05:16 — ИА Регнум. В случае присоединения Забайкальского края и республики Бурятия к Дальнему Востоку могут возникнуть большие проблемы с финансированием уже существующих в ДФО регионов, так как новые субъекты «оттянут» на себя часть средств, об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил камчатский политолог Андрей Веськин.

theflightreviews.com Пустой карман

Читайте также: «Чушь!» — про объединение Забайкалья и Бурятии с ДФО

По мнению эксперта, от этой идеи могут пострадать все, в том числе и вновь «прибывшие» в регион субъекты.

«Камчатка, например, дотационный регион, который фактически живет и развивается за счет средств федерального бюджета, выделяемых по различным программам. За каждую копейку на каждый проект властям приходится биться — построить дороги, отремонтировать «взлетку» и так далее. Необходимость всего этого приходится доказывать. С приходом новых регионов в состав ДФО, выделяемые на его развития деньги, пойдут и на них, то есть другим останется меньше», — считает собеседник агентства.

Читайте также: «Бурятия и Дальний Восток никак не увязываются»

Он отметил, что в таких условиях и Забайкалью и Бурятии не стоит рассчитывать на серьезные финансовые вливания, так как и без них на Дальнем Востоке много проблем. «Поэтому как бы они еще и не проиграли от такой идеи», — добавил Андрей Веськин.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона уверен, что от присоединения Забайкальского края и Бурятии к ДФО, выиграют все. В первую очередь, республика и край, которые якобы получат больше ресурсов и льгот. Кроме того Михаил Полков отметил, что подобные разговоры уже ведутся в самых высоких кабинетах Правительства РФ.