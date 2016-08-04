Рио-де-Жанейро, Бразилия, 4 августа, 2016, 05:15 — ИА Регнум. Во время эстафеты олимпийского огня в Рио-де-Жанейро произошли массовые беспорядки и столкновения с полицией. Об этом 3 августа сообщает ВВС.

okariri.com Дорожная федеральная полиция Рио-де-Жанейро

Олимпийский огонь прибыл в столицу предстоящей летней Олимпиады после трехмесячного турне по бразильским городам, однако не все жители Рио встретили символ Олимпийских игр с радостью. Издание сообщает, что во время эстафеты огня в северной части города вспыхнули беспорядки и начались стычки с полицией, охранявшей спортсменов. Полиция применила против демонстрантов дубинки и слезоточивый газ.

Зачинщиками беспорядков выступили несколько сотен жителей бедных кварталов Рио-де-Жанейро. В качестве причины протестов называется высокая входная цена на соревнования Олимпиады — несмотря на то, что более миллиона билетов до сих пор не распродано, устроители игр не считают нужным делать скидку для малоимущих бразильцев.