Пекин, 4 августа, 2016, 04:34 — ИА Регнум. Китайское национальное космическое управление сообщило о начале подготовки к запуску первой китайской орбитальной станции «Тяньгун-2». В настоящий момент 2 ракеты-носителя «Long March II F», также известные как «CZ-2F», транспортируются от сборочного цеха к космодрому, с которого будет осуществлен запуск.

cntv.ru Первая китайская орбитальная станция «Тяньгун-2»

В заявлении подчеркивается, что Китай впервые в истории космонавтики транспортирует одновременно сразу несколько ракет-носителей. До этого это не удавалось ни одной из космических держав, пишет «Чжунго жибао».

Первая «CZ-2F» выведет «Тяньгун-2» на орбиту Земли в III квартале 2016 г. Вторая ракета доставит на космическую станцию экипаж из 2 космонавтов. В ходе запланированного 30-дневного пребывания китайских космонавтов на орбите, будут проведены ряд исследований, направленных на изучение возможности человека пребывать в космосе в течение длительного времени.

«CZ-2F» — ракета-носитель, разработанная для осуществления пилотируемых запусков космического корабля «Шэньчжоу». Первый запуск «CZ-2F» состоялся в 1999 г. Запуски ракеты осуществляются на космодроме Цзюцюань.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 11 июля специалисты Национального космического управления КНР приступили к сборке и испытаниям второй китайской космической станции «Тяньгун-2», которая была доставлена на космодром Цзюцюань в провинции Ганьсу.