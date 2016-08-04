Якутск, 4 августа, 2016, 04:38 — ИА Регнум. В Якутии подходит к концу экспедиция «Полюс холода соединяет океаны», призванная доказать, что между Тихим и Северным Ледовитым океанами есть внутренний водный путь. Участники уникального эксперимента уже преодолели 2 139 километров этого пути, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в службе спасения Якутии.

fareast.mchs.ru Экспедиция «Полюс холода соединяет океаны»

Экспедиция претендует на то, что опробованный ею путь как минимум станет интересным и востребованным туристическим маршрутом, а как максимум — новой перспективной транспортной магистралью.

Участники «Полюс холода соединяет океаны» прибыли в старинный город Зашиверск, оставшийся только на картах потому, что его население вымерло в 1880 году после эпидемии оспы. Члены экспедиции провели археологические исследования и топосъёмку города для его регистрации памятником, охраняемым государством.

Следующей остановкой экспедиции стал поселок Куберганя Абыйского улуса. В честь гостей был проведен эвенский обряд очищения с соблюдением всех национальных традиций. Теперь команда «Полюс холода соединяет океаны» направляется к конечной точке масштабного сплава — посёлку Белая гора Абыйского района Якутии. «Осталось совсем немного», — отмечают участники экспедиции.

Напомним, «Полюс холода соединяет океаны» стартовала из Охотска Хабаровского края, запланированная протяжённость маршрута экспедиции составляет 2 800 километров.