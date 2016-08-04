Вашингтон, 4 августа, 2016, 04:17 — ИА Регнум. Тихоокеанское командование вооруженных сил США сообщило о переброске сверхманевренных стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на авиабазу Андерсен, расположенную на острове Гуам в Тихом океане. Об этом со ссылкой на американский телеканал CNN сообщает китайское издание «Наньцзао жибао».

wallpaperup.com Сверхманевренных стратегический бомбардировщик B-1B Lancer

Новые самолеты заменят дежурившие в Южно-Китайском море бомбардировщики B-52. Для обслуживания B-1B Lancer будет переброщен дополнительный личный состав.

Отмечается, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer будут размещены на авиабазе в Гуаме впервые за 10 лет. Ранее экипажи сверхманевренных бомбардировщиков принимали участие в операциях на Ближнем Востоке.

Как отмечают китайские аналитики, желание США нарастить военный потенциал в непосредственной близости от границ КНР является весьма поспешным и не до конца обдуманным решением. КНР не допустит нарушения своего воздушного пространства, случаи с перехватом самолетов-разведчиков ВВС США подверждают это. По мнению ряда экспертов, действия Вашингтона лишь создают дополнительную напряженность в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 8 июня Пентагон обвинил Китай в «опасном перехвате» истребителем ВВС КНР американского самолета-разведчика Boeing RC-135. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Министерства национальной обороны КНР, действия летчиков ВВС НОАК не представляли опасности для американского разведывательного самолета.