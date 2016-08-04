* запрещённая в России организация

Абуджа, 4 августа, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Новым лидером радикальной исламистской группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мог стать Мусаб аль-Барнави. Об этом 3 августа заявляет New York Times.

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К такому выводу пришли сотрудники группы разведки SITE, которые проанализировали внутреннюю прессу «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как сообщается, в качестве человека, «который говорит от лица Боко-Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в последних их видео и интервью, присутствует Мусаб аль-Барнави, а не действующий лидер Абубакар Шекау. Как считают аналитики, решение о смене лидера группировки могло быть принято под давлением ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако эксперты NYT отмечают, что всё может оказаться «не так просто»: они приводят также альтернативное мнение генерала Томаса Вальдхаузера, главы африканского отделения Пентагона. По его словам, говорить о едином руководстве «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже невозможно, организация близка к расколу.

Основатель «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммед Юсуф погиб в 2009 году, после его смерти группировку возглавил полевой командир Шекау. В 2015 году группировка начала терпеть тяжелые поражения от нигерийской армии, в результате чего в марте 2015 года нигерийские исламисты присягнули «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

* — «Боко Харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ