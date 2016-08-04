Пекин, 4 августа, 2016, 03:59 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции в Пекине директор Департамента стран Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел КНР Гуй Цунъюй рассказал журналистам о готовящейся встрече лидеров Китая и России. Двусторонние переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут в начале сентября в рамках саммита G20.

minpromtorg.gov.ru Флаги России и Китая

«Президент РФ Владимир Путин станет главным гостем предстоящего саммита в Ханчжоу. В рамках саммита состоится встреча лидеров КНР и РФ, внешнеполитические ведомства двух стран уже приступили к ее подготовке», — заявил китайский дипломат.

Гуй Цунъюй отметил, что главы государств обсудят итоги летнего визита Владимира Путина в КНР, а также наметят новые векторы российско-китайского сотрудничества, пишет «Синьхуа».

«Как для Китая, так и для всего мира крайне важно присутствие России на форуме в Ханчжоу. Без участия РФ восстановление мировой экономики невозможно. Китай и Россия являются главными державами в Евразии, их стратегический союз обеспечивает безопасность и сбалансированное развитие на всем континенте», — сообщил журналистам глава департамента МИД КНР.

Саммит G20 состоится 4−5 сентября в Ханчжоу. С начала 2016 г. в китайском городе началась активная подготовка к международному мероприятию. Так, 5 февраля власти Ханчжоу заявили об увеличении штрафов за административные правонарушения. Принятые меры направлены на улучшение городской культуры жителей Ханжоу

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в список административных правонарушений были включены новые положения. Жители Ханчжоу могут быть оштрафованы за разговоры по мобильному телефону во время управления автомобилем, за выброс мусора из окна авто и даже за плевки на улице. За подобные нарушения гражданин должен будет выплатить штраф в размере 200 юаней ($30).