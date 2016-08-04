Рио-де-Жанейро, Бразилия, 4 августа, 2016, 03:44 — ИА Регнум. Торжественная церемония поднятия флага России состоялась в среду, 3 августа, в олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро, передаёт агентство «Р-Спорт».

swim.by Олимпийская деревня Рио-2016

На церемонии присутствовали президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, руководитель российской делегации Игорь Казиков, а также спортсмены и тренеры, уже прибывшие в Рио-де-Женейро.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Олимпийский комитет России обнародовал состав российской сборной. В ней вошли вошли 280 спортсменом в 178 видах олимпийской программы.

Напомним, что Олимпийские игры начнутся уже 5 августа. Церемония открытия летних Олимпиады пройдеёт на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Российский флаг понесет волейболист Сергей Тетюхин. Соревнования продлятся до 21 августа.