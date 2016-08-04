Владивосток, 4 августа, 2016, 03:40 — ИА Регнум. Острой необходимости присоединения к Дальневосточному федеральному округу Забайкальского края нет, однако такая пертурбация могла бы иметь смысл. Республику Бурятия в этой цепочке, напротив, представить сложно. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политический консультант, директор Дальневосточного консалтингового центра Пётр Ханас.

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«Я не вижу здесь острой надобности, но вместе с тем очень часто Забайкальский край относят к ДФО. В стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона Забайкалье тоже относят к ДФО. Вероятно, присоединение имело бы смысл. Насчёт Бурятии — никак не увязывается Бурятия и Дальний Восток. Тяжеловато себе это представить», — отметил эксперт.

Комментируя слова заместителя гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Михаила Полковова (именно он предложил объединить территории) относительно льгот и ресурсов, которые Бурятия и Забайкалье якобы получат после слияния, Пётр Ханас ответил коротко: «Это миф».

«У нас тут что, льготный субъект? У нас немного другая стратегия развития. Регионы Дальнего Востока не пользуются льготами, они создают различные механизмы опережающего развития — территории опережающего развития, свободные порты — на них предусмотрены льготы для ведения бизнеса, но для этого необходимо стать резидентом», — заявил директор Дальневосточного консалтингового центра.

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Как сообщало ИА REGNUM, заместитель гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона уверен, что от присоединения Забайкальского края и Бурятии к ДФО, выиграют все. В первую очередь, республика и край, которые якобы получат больше ресурсов и льгот. Кроме того Михаил Полков отметил, что подобные разговоры уже ведутся в самых высоких кабинетах Правительства РФ.

Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев в свою очередь посчитал возможное объединение территорий бюрократической игрой. По мнению эксперта, при положительном решении проблемы Бурятии и Байкальского края будут попросту разнесены по субъектам Дальневосточного федерального округа.

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Отметим, эффективность реализации программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья» по итогам 2015 года оценена на 45,5%. Это наихудший результат в рейтинге эффективности госпрограмм, реализуемых на территории Российской Федерации.