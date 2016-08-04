Дубай, ОАЭ, 4 августа, 2016, 03:10 — ИА Регнум. В результате катастрофы, которая произошла 3 августа в аэропорту Дубая, один человек погиб, тринадцать получили травмы, сообщает CNN.

deagel.com Авиалайнер Боинг 777−300

Авиалайнер Боинг 777−300 разбился после приземления и загорелся уже после эвакуации всех 282 пассажиров и 18 членов экипажа. У тринадцати пассажиров — незначительные травмы. Погиб пожарный, который занимался эвакуацией пассажиров.

Известно, что Боинг принадлежал компании Emirates. Компания начала собственное расследование инцидента, о чем было заявлено в специальном обращении. Представители компании отметили, что крушение самолета является первым в истории авиаперевозчика, который существует с 1985 года, оба пилота лайнера были профессионалами и имели суммарный налет в количестве 7000 летных часов.