Москва, 4 августа, 2016, 03:03 — ИА Регнум. В Сирии 3 августа заключены соглашения о присоединении к режиму перемирия с полевыми командирами восьми формирований так называемой вооружённой оппозиции, действующих в провинции Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщается, что количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, увеличилось до 69.

Кроме этого, соглашения о примирении заключены с представителями ещё четырёх населённых пунктов в провинции Латакия. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 341.

При участии российской стороны продолжено оказание гуманитарной помощи жителям сирийских населённы пунктов.

«Самолётом российской авиакомпании «Абакан Эйр» в осаждённый террористами ИГИЛ (группировка, запрещённая в России — прим. ИА REGNUM ) город Дейр-эз-Зор десантирован гуманитарный груз ООН общей массой более 15 тонн», — говорится в документе.

Кроме этого, малообеспеченным семьям населённого пункта Кесаб провинции Латакия доставлено две тонны гуманитарных грузов, основу которых составили мука, чай, мясные и рыбные консервы, информируют в Минобороны России.