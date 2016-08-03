Петропавловск-Камчатский, 4 августа, 2016, 02:54 — ИА Регнум. Дорогие завозные продукты питания, неподъемные коммунальные платежи, транспортная оторванность от материка, сложные климатические условия — жить на Камчатке действительно трудно и дорого. Жители полуострова остро отреагировали на сообщение из Росстата, который рассчитал, где в стране самый дорогой и самый дешевый набор товаров и услуг, и поставил Камчатку в лидеры самых дорогих субъектов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

elibrary.ru В библиотеке

Читайте также: В России впервые почти за 5 лет зафиксирована недельная дефляция

Аналитики сравнивали цены в регионах по более чем 80-ти позициям. Здесь и продукты питания — хлеб, овощи, фрукты, мясо, рыба, а также различные услуги — от парикмахерской до бани. В итоге получилось, что по данным за июнь, дороже всего жизнь обходится жителям Камчатки. Правда, у них самих, обозначенные Росстатом суммы в 23 тысячи 800 рублей за набор товаров и услуг и средняя зарплата в 54 тысячи рублей, вызывают сомнения.

«Зашла в магазин. Ничего почти не купила. Трех тысяч рублей нет. А дети хотят есть каждый день и каждый день надо заходить в магазин. Кроме того, малыши просят то шоколадку, то еще что-нибудь вкусненькое. Как им объяснишь, что все дорого и денег нет», — пишет мать двоих детей Оксана.

Читайте также: Дома или на даче — кризис заставил экономить на отдыхе жителей Камчатки

С ней согласны и другие жители Камчатки. Так, Вадим Корнеев отмечает, что его семья из трех человек ежемесячно тратит на продукты не менее 30 тысяч рублей. «Я не скажу, что мы позволяем себе лишнего. Но меньше не выходит. Мясо, рыба, овощи, ребенку — фрукты, которые сами иногда не едим. Причем в большинстве своем это все привозное», — высказался мужчина.

Жители Камчатки также отмечают, что статистики забыли и о тратах на коммунальные услуги, на которые у людей уходит большая часть семейного бюджета. «А со своими данными о средней зарплате и вовсе надоели. Нет у нас такой средней зарплаты. Нет и все. Это для отчетов хорошо», — отметила Ксения Польмирова.

Читайте также: «Как же бесят новости о том, что я богат»

«Средняя зарплата вычисляется путем анализа самых маленьких и самых высоких доходов. Например, берут зарплату уборщицы и руководителя крупного предприятия. В итоге получается, что большой уровень средней зарплаты складывается как раз благодаря тем, кто получает немалые доходы, но таких не много», — пишут люди в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, данные РИА «Рейтинг» о благосостоянии семей в Камчатском крае возмутили многих жителей региона. Предполагается, что после минимальных трат у семей с одним ребенком на Камчатке остается 56 278 рублей, а если ребенка два — 37 003.

Напомним, в зависимости от места реализации (продуктовые магазины в районах, крупные торговые центры, рынки) стоимость пшеничного хлеба в регионе составляет от 23 до 100 рублей за булку, черного — от 26,50 до 87,50 рублей за булку; 1 литр молока — от 58 до 100 рублей; 1 кг говядины — от 355 рублей до 566 рублей. Стоимость десятка яиц может достигать 90 рублей и больше.

Отметим, что в России за неделю (26 июля по 1 августа) впервые почти за 5 лет индекс потребительских цен составил 99,9%, с начала августа — 100,0%, с начала года — 104,0%.