Анталья, Турция, 4 августа, 2016, 02:45 — ИА Регнум. В городе Анталья на юго-востоке Турции вечером 3 августа произошёл взрыв, в результате которого пострадали два человека, передаёт CNN Turk.

Анталья, Турция

По сведениям полиции, самодельное взрывное устройство было оставлено на скамейке примерно в 150 метрах от площади Республики, где проходил митинг в поддержку турецкого правительства.

Сообщается, что при взрыве пострадали два участника мероприятия, оба они были госпитализированы. На месте происшествия проводятся следственные действия.