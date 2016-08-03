Петропавловск-Камчатский, 4 августа, 2016, 02:35 — ИА Регнум. Количество преступлений коррупционной направленности резко снизилось на Камчатке. За первые шесть месяцев этого года зафиксировано пять правонарушений против 25-ти за аналогичный период прошлого года. Эксперты считают, что снижению количества коррупционных преступлений на Камчатке рано радоваться — основные громкие дела могут всплыть к концу года, об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Андрей Веськин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

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Снижение выявленных коррупционных преступлений на Камчатке составило 80%. С этими показателями край занял последнее место в списке самых коррумпированных регионов страны, лидируют в котором Курская область, Республика Удмуртия и Астраханская область. Такие данные содержатся в докладе Генпрокуратуры, сообщили «Известия».

Однако эксперты Камчатки призывают особо не радоваться таким показателям. «Все может измениться к концу года, так как у правоохранительных органов, наверняка есть в разработке несколько взяточников или других злоумышленников. Поэтому статистика еще может измениться в сторону повышения», — считает политолог Андрей Веськин.

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При этом эксперт отметил, что в последнее время на Камчатке все реже слышно о коррупции в высоких чиновничьих рядах.

«Скандалов с отставками правительства или коррумпированностью больших чиновников больше нет. Будем надеяться, что они учли «ошибки» своих коллег. На более мелком уровне — в районах чиновникам еще есть чему поучиться. Не думаю, что в ближайшее время нам следует ждать крупных разоблачений. Скорее всего, это будут мелкие представители власти, которые попадаются в последнее время, как правило, на превышении или злоупотреблении полномочиями», — сказал собеседник агентства.

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На днях СКР заявил о завершении расследования дела против бывшего главы Пенжинского района на севере Камчатки. Он оплатил подрядчикам невыполненные работы. Ущерб оценен в 6 миллионов рублей. Кроме того, перед судом вскоре предстанет глава Елизовского района Андрей Шергальдин. Он, по версии следствия, принимал активное участие в бизнесе своей жены.

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