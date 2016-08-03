Страсбург, Франция, 4 августа, 2016, 02:31 — ИА Регнум. Генсек Совета Европы Торбьорн Ягланд выразил солидарность с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и призвал европейских политиков к «лучшему пониманию» Турции. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Ягланд заявил, что хотя в Турции «есть проблемы» с нарушением прав граждан в результате подавления переворота, он понимает необходимость суровых мер. По его словам, европейцам надо признать, что действия мятежников во время переворота были «возмутительны» — в частности, убийства на улицах, обстрел парламента с самолетов F-16 и многое другое.

Глава Совета Европы утверждает, что он получил от президента Эрдогана гарантии «четких процедур расследования и судебного доказательства», а также разбирательства по всем фактам нарушения прав человека.

«Важно, что все случаи применения пыток расследуются серьезно» — сказал Ягланд.

Ягланд был первым крупным европейским чиновником, который посетил Турцию после неудавшегося госпереворота. Лидеры стран ЕС осудили попытку переворота, но также выступили с осуждением репрессий, которые последовали после подавления мятежа. Никто из них не посетил Турцию для выражения солидарности с правительством страны.