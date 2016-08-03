Москва, 4 августа, 2016, 02:26 — ИА Регнум. В сирийском городе Алеппо с территории, подконтрольной так называемой вооружённой оппозиции, 3 августа были применены отравляющие вещества по одному из жилых кварталов. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В восточной части города Алеппо из района Суккари, контролируемого боевиками причисляющей себя к оппозиции группировки «Харакят Нур ад-Дин аз-Зинки» по жилому кварталу, расположенному рядом с площадью Сахат-Салдала в районе Салах ад-Дин, были применены отравляющие вещества. В результате данного террористического акта погибло 7 человек и более 20 с признаками удушья и ожогов дыхательных путей эвакуированы в госпитали города Алеппо», — говорится в опубликованном документе.

По информации российской стороны, режим прекращения огня на территории Сирии в течение суток был нарушен девять раз. «Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из миномётов населённые пункты Арбил, Хауш-Насри, Нашабия, Джисрейн, Дума и Джаубар провинции Дамаск. В провинции Латакия вооружёнными формированиями «Сирийской свободной армии» обстрелян населённый пункт Таума. В провинции Хама вооружённой группировкой «Ахрар аш-Шам» обстрелян военный аэродром Хама», — информируют в Минобороны России.

Сообщается также, что боевики террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России) продолжают препятствовать окончательному установлению режима перемирия.

«В течение суток в провинции Алеппо террористы из РСЗО кустарного производства и миномётов обстреляли населённые пункты Ансар и Эль-Хадер, квартал Лермон и торговый центр «Кастелло» в городе Алеппо. Обстрелам террористов в провинции Дамаск подверглись населённые пункты Дума, Бахария, Хутейта-эль-Джараш, Хауш-эль-Фара, Джаубар и Телль-Каубаб, в провинции Хама — населённый пункт Мфаккар-эш-Шарки», — говорится в информационном бюллетене.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.