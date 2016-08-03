Вашингтон, 4 августа, 2016, 01:30 — ИА Регнум. Скандал с огромной суммой денег, доставленных в Иран американским военным самолетом, обрастает подробностями. Об этом 3 августа в специальном репортаже сообщает телеканал CNN.

Джованни Доменико Тьеполо. Процессия перевозящая троянского коня в Трою. 1773 г.

Официальные представители администрации президента США подтвердили факт пересылки 400 миллионов долларов Ирану. Однако по их словам, данные деньгин е были выкупом за выход из заключения четырех граждан США или взяткой для урегулирования по «ядерному вопросу». Данная сумма является давним долгом Америки, и является первым взносом, который США должны заплатить в рамках урегулирования несостоявшихся оружейных сделок времен Шаха. Всего по решению Гаагского трибунала американская сторона должна заплатить Ирану 1,7 миллиарда долларов.

На инцидент с пересылкой денег Ирану и совпадение с выходом на свободу четырех ранее задержанных американских граждан обратил внимание американский сенатор Марк Кирк. На администрацию президента Барака Обамы обрушился вал критики — Белый дом обвинили в отходе от «правила не платить за заложников» и «спонсорстве международного терроризма».