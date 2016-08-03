Нью-Йорк, США, 4 августа, 2016, 01:27 — ИА Регнум. Полиция Нью-Йорка задержала вооружённого мужчину на территории небоскреба Trump Tower в центре Манхэттена, передаёт New York Daily News.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». реж. Серджио Леоне . 1966. Италия, Испания, Германия (ФРГ), США Клинт Иствуд

Сообщается, что полиция прибыла по просьбе сотрудников секретной службы после того, как мужчина попытался проникнуть с оружием в закрытую часть здания.

По информации Associated Press, задержанный оказался бывшим сотрудником правоохранительных органов и имел право на ношение при себе огнестрельного оружия.

Отмечено, что мужчина не имел претензий к кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу. Самого политика в момент инцидента в здании не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле этого года экстренные службы были вызваны в Trump Tower после обнаружения в здании подозрительного порошка. Дональд Трамп в это время находился с предвыборной поездкой в Калифорнии.