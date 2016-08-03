Лозанна, Швейцария, 4 августа, 2016, 00:51 — ИА Регнум. В программу Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио, включены пять новых видов спорта, сообщила 3 августа пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Снаряжение скалолаза

Программу Олимпиады пополнят бейсбол/софтбол, каратэ, сёрфинг, скейтбординг и спортивное скалолазание. Предполагается, что включение этих видов спорта увеличит медальную программу Олимпиады на 18 комплектов, за которые поборются 474 спортсмена.

Сообщается, что решение о включении ещё пяти видов спорта в программу Олимпийских игр было единогласно одобрено в рамках 129-й сессии МОК в Рио-де-Жанейро. Президент комитета Томас Бах, комментируя данное решение, отметил, что МОК стремится «сделать спорт привлекательным для молодёжи».

«Мы не можем ожидать, когда молодые люди самостоятельно к нам придут. Нам приходится идти к ним», — заявил Бах.