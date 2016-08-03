Вена, 4 августа, 2016, 00:43 — ИА Регнум. Кристиан Керн, канцлер Австрии, заявил о необходимости прекратить все переговоры с Турцией о вступлении в Евросоюз. Заявление прозвучало в эфире австрийского телеканала ORF.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эмир

По словам Керна, после репрессий, которые Эрдоган совершил в отношении турецких диссидентов в ходе подавления госпереворота, и возможного возвращения в турецкое уголовное право смертной казни, любые переговоры о безвизовом режиме и вступлении Турции в ЕС являются «дипломатической фикцией». И это не единственная проблема — кроме отсутствия демократии в стране, «турецкая экономика находится слишком далеко от среднего европейского уровня», заявил Керн.

Австрийский канцлер намерен начать дискуссию среди европейских глав правительств по вопросу переговоров ЕС и Турции, а также поднять данный вопрос на заседании Совета Европы 16 сентября.