Лондон, 4 августа, 2016, 00:40 — ИА Регнум. Корреспондент издания Дарен Бой неожиданно для себя открыл секрет: «Российское пропагандистское СМИ Sputnik News вещает на Альбион из Шотландии. Из Эдинбурга».

Громкоговоритель

«Это агентство находится под полным контролем главного кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева, а создавалось оно для того, чтобы противостоять информации, распространяемой прессой и телевидением США и стран Запада», — сообщает автор читателям интересные подробности, которые в общем-то никто никогда не скрывал от общественности.

«Финансируемый Кремлем Sputnik критически отзывается о миссии западных стран в Сирии, требует снятия антироссийских санкций и заявляет о несправедливости отстранения русских спортсменов от Олимпийских игр, — перечисляет негативные качества российского СМИ корреспондент. — А опрос, «считаете ли вы российские спецслужбы причастными к взлому серверов Демократической партии США», проведенный на сайте агентства, вообще принес неожиданные результаты: 80% респондентов ответили «нет».

Автор находит у Sputnik"а и попытку вмешательства во внутрибританские дела, сообщая, что «сразу после шотландского референдума о независимости новостное агентство поставило результаты проигранного сепаратистами плебисцита под сомнение и организовало сбор подписей за повторное голосование. Онлайн-петицию подписали более 100 000 человек. Sputnik активно продвигал мысль, что убийство заседавшей в парламенте Джо Кокс будет использовано противниками «брекзита», чтобы собрать большинство голосов на референдуме о выходе Великобритании из ЕС. Кремль через Sputnik пытается убедить народы западных стран, что СМИ их государств стремятся опорочить Россию».

Дарен Бой приводит данные, полученные им в ходе собственного изучения деятельности «кремлевских пропагандистов»: «За последний месяц среди заголовков этого новостного агентства не удалось обнаружить ни одного позитивного для Хиллари Клинтон. В лучшем случае есть нейтральные, как правило, сопровождающие просто факты из ее биографии. Большинство же титулов обещают посетителю ресурса прочесть или увидеть что-нибудь тенденциозно ориентированное или откровенно клеветническое».