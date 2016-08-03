Брюссель, 4 августа, 2016, 00:35 — ИА Регнум.



fc-rostov.ru «Ростов» (Россия) — «Андерлехт» (Бельгия)

После домашней ничьей 2:2 с бельгийским «Андерлехтом» ростовчанам нужна была победа на выезде. Они её добились.

«Андерлехт» (Бельгия) — «Ростов» (Россия) 0:2 (0:1)

«Ростов» не очень выразительно провёл первые пятнадцать минут, позволив соперникам дважды опасно пробить головой в близкого расстояния. После этого ростовчане повели свою игру, и им удалось создать два момента, более опасных, чем всё, что удалось бельгийцам за всю игру. В обоих случаях мог отличиться Сердар Азмун. Но открыл счёт в матче другой легионер «Ростова», Кристиан Нобоа. На 27-й минуте мяч отскочил к нему метров на семь за штрафную прямо по центру, и Нобоа пробил низом точно в правый угол. Игра приобрела весьма благоприятный для «Ростова» «расклад». Теперь что-то предпринимать должны были их соперники. До перерыва бельгийцы ничего вразумительного в атаке создать не смогли.

Второй тайм начался с великолепного гола Сердара Азмуна, который стар результатом коллективных усилий ростовчан. Кристиан Нобоа со своей половины поля отдал пас Александру Бухарову, а тот в одно касание перевёл мяч на Сердара Азмуна, который выскочил один на один с вратарём бельгийцев и пробил точно мимо него в ворота. Шла вторая минута второго тайма, но всё уже было ясно. «Андерлехт» сумел за время второго тайма создать несколько опасных моментов, но все они завершились уверенными действиями вратаря ростовчан Сослана Джанаева. «Ростов» победил 2:0, и эта победа была закономерной. Наверное лучшим у ростовчан был их тренер Курбан Бердыев.

Победа вывела ростовский клуб в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Соперника они узнают в пятницу, 5 августа, когда пройдёт жеребьёвка раундов плей-офф обоих еврокубков.

Вместе с «Ростовом"узнают своих соперников"Спартак» и «Краснодар», в которым в четверг, 4 августа, ещё предстоят ответные матчи 3-го отборочного раунда Кубка Европы, но в их победах и выходе в следующий этап никто не сомневается.

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