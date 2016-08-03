Брюссель, 4 августа, 2016, 00:34 — ИА Регнум. Российский футбольный клуб «Ростов» одержал победу над бельгийским «Адерлехтом» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Встреча, проходившая вечером 3 августа на стадионе «Констант ван ден Сток» в Брюсселе, завершилась победой дончан со счётом 2:0.

fc-rostov.ru «Ростов» (Россия) — «Андерлехт» (Бельгия)

Счёт в матче 27-й минуте открыл Кристиан Нобоа, пробив точным ударом примерно с 30 метров в дальний угол ворот бельгийцев. На 47-й минуте Сердар Азмун закрепил преимущество «Ростова».

Напомним, в первом матче, который состоялся 26 июля в Ростове-на-Дону, команды сыграли вничью со счётом 2:2. Таким образом, по итогам двух встреч, подопечные Курбана Бердыева вышли в раунд плей-офф турнира, где поборются за выход в групповой этап. Соперник ростовчан определится позднее.