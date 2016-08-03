Скопье, 4 августа, 2016, 00:19 — ИА Регнум. Президент Македонии Георгий Иванов считает, что на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также региональных кризисов возрос риск террористических атак на территории бывшей югославской республики. Об этом он заявил в обращении к нации по случаю национального праздника Илинден, текст которого опубликовала пресс-служба президента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

sofiaglobe.com Георгий Иванов — президент Македонии

«Буря только началась. Региональные кризисы и конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке увеличили риски для безопасности Республики Македония. Сохраняется угроза от иностранных террористов, вторая миграционная волна — на горизонте. Практически ежедневные террористические акты в Европе и в мире стали новой реальностью», — отметил Георгий Иванов.

«Как государство, мы должны привыкнуть жить и функционировать в такой реальности. В таких сложных условиях более, чем когда-либо прежде, мы должны быть сплочёнными и едиными», — заявил президент Македонии.

Он высказал мнение, что «всякое государство является настолько суверенным, насколько оно контролирует свою территорию». «Мы поняли, что если сами первыми не поможем себе, никто другой не придёт к нам на помощь. Многие не ожидали, что столь территориально малое государство как Македония окажется настолько крепким перед угрозой нелегальной миграции. Тем не менее, мы успешно выстояли первую миграционную волну. Мы показали, что у нас есть армия и полиция, которые могут охранять границу», — заявил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, весной этого года Георгий Иванов подверг критике власти Евросоюза за их неспособность реагировать на приток беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки. Македония не является членом ни НАТО, ни Европейского союза, но оказалась вынуждена спасать ЕС от проводимой им самим политики, заявил он 30 мая на конференции в Сараево с участием лидеров стран Западных Балкан.

Македония выстроила забор на границе и не позволяет мигрантам проникать в Европейский союз, отметил глава государства. «В то время как Брюссель думал, что предпринять, мы решили объявить чрезвычайное положение, чтобы направить войска к границе для регулирования миграционного потока», — сказал Георгий Иванов.

Президент Македонии сделал вывод, что ООН, ЕС, НАТО и ОБСЕ «остались в XX веке и не адаптировались к веку XXI». Он также призвал своих коллег из балканских стран к более плотному взаимодействию по миграционной проблеме, отметив, что кризис с беженцами «предоставил шанс для сотрудничества между всеми странами западного балканского коридора».