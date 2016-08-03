Белград, 4 августа, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Экспорт из Сербии в Россию за январь-июнь 2016 года увеличился на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в стоимостном выражении составил 379,8 млн долларов. Об этом сообщает сербская телерадиокомпания РТС со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты Сербии.

Яблоки на экспорт

Отмечается, что около 40% от общего объёма экспорта приходится на сельскохозяйственную продукцию, поставки которой на российский рынок за полгода выросли почти на четверть и составили 155 млн долларов. Главным образом в Россию поставляются сербские яблоки, клубника, персики и нектарины, а также вишня.

По оценкам Торгово-промышленной палаты Сербии, возврату тенденции роста экспорта в Россию способствовала стабилизация курса российского рубля в начале года.

При этом поставки товаров из России в Сербию за первые шесть месяцев 2016 года, напротив, сократились на 17,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 779,4 млн долларов. Основу поставок составляли энергоресурсы — сырая нефть и природный газ, а также алюминий, медная проволока, смазочные масла.