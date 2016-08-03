Тбилиси, 3 августа, 2016, 23:57 — ИА Регнум. По оценке грузинского эксперта Рамаза Сакварелидзе, большинство политических партий Грузии в преддверии назначенных на 8 октября парламентских выборов проявляют странную пассивность, а это может привести к тому, что партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получит в будущем парламенте подавляющее большинство мест, а Грузия фактически получит однопартийный парламент.

forwallpaper.com Музыкальный автомат

Как заявил эксперт журналистам, политики проявляют активность своей избирательной кампанией, публичными, пусть даже абсурдными, заявлениями и выступлениями в СМИ. В качестве примера он привел Дональда Трампа, сделавшего немало абсурдных заявлений, но тем не менее завоевавшего симпатии и голоса электората.

Тот факт, что все партии, за исключением «Грузинской мечты», пассивны и не видны ни на встречах с общественностью, ни в СМИ, Рамаз Сакварелидзе объясняет недостаточным финансированием самих партий и предполагает, что свои финансы партии берегут для последнего момента.

В то же время, если в сентябре, за месяц до выборов, пробудятся и подадут свой голос все партии одновременно, избиратели могут растеряться и не понять, что представляет и что обещает та или иная партия.

Именно в результате такой пассивности, по мнению эксперта, и может будущий парламент оказаться однопартийным, или, скорее, беспартийным. А если в парламенте не будет партий, но беспартийная парламентская республика, каковой стремится стать Грузия, стране не нужна, подчеркнул Сакварелидзе.

Согласно его же прогнозам, в случае политической активности, кроме «Грузинской мечты» в будущий парламент могут пройти еще партия Михаила Саакашвили — ЕНД и «Альянс патриотов», которые умеют мобилизовать своих избирателей. Не исключено, что мандаты получат партии Ираклия Аласания и Нино Бурджанадзе, хотя, по мнению Рамаза Сакварелидзе, у партии Нино Бурджанадзе шансов больше. Возможность пройти в парламент есть и у партии Пааты Бурчуладзе, но эта партия, по заявлению эксперта, очень рано сняла с себя маску и предстала как сторонник ЕНД. Соответственно, в будущем парламенте партия Бурчуладзе может объединить усилия с соратниками Саакашвили, предположил Рамаз Сакварелидзе.