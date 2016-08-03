Вашингтон, 3 августа, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Белый дом США отказывается давать комментарии по поводу возможного обмена российских граждан — Виктора Бута и Константина Ярошенко — похищенных американскими силовиками и томящихся в американских тюрьмах, на американских граждан, осужденных в России. Соответствующее заявление сделал сегодня, 3 августа, пресс-секретарь Белого дома США Джош Эрнст, выступая на брифинге.

Цитата из к/ф «Крестный отец». реж Френсис Форд Коппола. 1972. США Дон Вито Корлеоне

Эрнст заявил, что понятия не имеет кто такие Бут и Ярошенко, но точно уверен, что США их не похищали. Что касается какого-либо обмена заключенными, то Эрнст отказался это комментировать.

Напомним, ранее сегодня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Москва давно предлагала Вашингтону воспользоваться механизмом передачи заключенных, действующим в Совете Европы с 1983 года.

Рябков отметил, что российская сторона предлагала США освободится от бремени содержания в заключении Бута и Ярошенко. При этом Москва была готова рассмотреть аналогичную схему применительно к гражданам США, отбывающим наказание в РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Бут был задержан 6 марта 2008 года в Бангкоке на основании ордера, выданного таиландским судом по запросу США. В операции по задержанию участвовали американские спецслужбы. В США Бута обвиняют в незаконных поставках оружия колумбийским боевикам ФАРК. В 2010 году Бут был экстрадирован в США. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы и штрафу в размере $15 млн.

Константин Ярошенко был задержан американскими спецслужбами в Либерии в 2010 году. Спецслужбы США обвинили его в намерении транспортировать крупную партию кокаина. При этом доказательствами служат показания некоего американского агента, работавшего под прикрытием, чьего имени даже в суде не называют. Ярошенко также был экстрадирован в США и в 2011 году получил там 20 лет тюрьмы.