Тегеран, 3 августа, 2016, 23:33 — ИА Регнум. Министерство разведки Ирана опубликовало информацию о выявлении и задержании 102 членов и сторонников террористических группировок в западной провинции Курдистан.

ИА REGNUM

По данным ведомства, часть террористов убита в ходе спецопераций, а другая — арестована. Выявленные и уничтоженные террористы входи в группировки «Тоухид» и «Джихад», передает агентство Tasnim News.

Свою деятельность в западных районах Ирана террористы начали зимой 2008 г. как группа «Абу Бакр». Впоследствии они стали известны как «Тоухид» и «Джихад».

Первый теракт боевики совершили в апреле 2009 г., осуществив налет на отделение полиции и убив несколько сотрудников правопорядка. На счету террористов грабежи, а также убийства мирных граждан и известных проповедников и политиков. За время своей преступной деятельности террористы убили 20 и ранили 40 человек.

С июня 2016 г. участились атаки террористов в районе Иранского Курдистана и провинции Систан и Белуджистан. Корпус стражей исламской революции, полиция и армия еженедельно сообщают о новых боестолкновениях с боевиками.