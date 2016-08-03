Киев, 3 августа, 2016, 23:19 — ИА Регнум. Власти Украины не собираются принимать нового посла от Российской Федерации. Об этом сегодня, 3 августа, в эфире украинского «Пятого канала» заявила заместитель министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

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Она рассказала, что вопрос о назначении нового посла Российской Федерации на Украине снят с повестки дня. Зеркаль подчеркнула, что тот уровень дипломатических отношений, который Украина хочет поддерживать с Россией, был продемонстрирован решением об отзыве российского посла ещё в 2014 году.

«У нас работает временный поверенный, и так как мы лимитированы в России нормальной работой, то я считаю, что это никак не влияет», — пояснила замминистра.

Она также заявила, что работа предыдущего российского посла — Михаила Зурабова никак не влияла на формирование двусторонних отношений.

Напомним, 28 июля президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Зурабова от обязанностей посла России на Украине. Временным поверенным в делах России на Украине стал Сергей Топоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что Москва запросила у Киева агреман на назначение послом Михаила Бабича. Судя по заявлению Зеркаль, Киев агреман не выдаст.