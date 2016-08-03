Москва, 3 августа, 2016, 22:51 — ИА Регнум. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 4 августа вводит временный запрет на ввоз в Россию «продукции высокого фитосанитарного риска» и Боснии и Герцеговины, в основном, овощей и фруктов. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Санкционный продукт

Кроме прямого ввоза временно прекращается ввоз продукции из Боснии и Герцеговины через третьи страны. Все попавшие под запреты товары, отгруженные до 4 августа, допускаются ко ввозу только после контрольно-надзорных мероприятий и лабораторных исследований.

Сообщается, что причиной введения запрета стало резкое увеличение объемов подкарантинной продукции, ввозимой в Россию из Боснии и Герцеговины. Россельхознадзор констатирует, что у российской стороны нет информации о системе государственного карантинного фитосанитарного контроля Боснии и Герцеговины и о ее фитосанитарном состоянии.

Более того, Управление по карантину и защите растений министерства внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины отказалось в ближайшее время пустить к себе российских специалистов из Россельхознадзора для ознакомления с системой контроля.

Россельхознадзор допускает, что отказ властей Боснии и Герцеговины пустить российских специалистов связан с информацией о том, что российская делегация намерена посетить места выращивания и хранения подкарантинной продукции для дальнейшего сопоставления объемов этой продукции с объемами, ввозимыми в Россию.

Напомним, в 2014 году Россия ввела против стран Евросоюза контрсанкции в ответ на введение этими странами антироссийских санкций из-за Крыма и Украины. Российские санкции представляют собой продовольственное эмбарго. Сельскохозяйственные производители Евросоюза стали терпеть значительные убытки из-за исчезновения российского рынка сбыта.

В ноябре 2014 года Россельхознадзор подсчитал, что за девять месяцев 2014 года импорт яблок из Боснии и Герцеговины вырос в 100 раз. Стало понятно, что через Боснию и Герцеговину евросоюзные сельхозпроизводители осуществляют реэкспорт своей продукции в России в обход эмбарго.

Сейчас эта ситуация повторяется. При этом ещё в начале июля Россельхознадзор отметил неуклонное ухудшение качества продукции из Боснии и Герцеговины.