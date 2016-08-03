Калуга, 3 августа, 2016, 22:16 — ИА Регнум.



Заседание расширенной коллегии Управления ФССП России по Калужской области

Свыше 276 тысяч исполнительных документов (около 1800 — на одного судебного пристава) находилось на исполнении в структурных подразделениях калужских судебных приставов за первую половину 2016 года. Сумма, взысканная приставами, составила 1,205 миллиарда рублей, что на 21% больше, чем в первом полугодии прошлого года. В том числе в консолидированный бюджет перечислено 250 млн. рублей, сообщает 3 августа корреспондент ИА REGNUM по материалам расширенной коллегии Управления ФССП России по Калужской области.

По словам главного судебного пристава области Анатолия Кравченко, особое внимание приставами было уделено социально значимым исполнительным производствам. Так, всего в пользу детей по алиментным обязательствам в первом полугодии было взыскано около 87 млн. руб. Причем в эту сумму не входят средства, которые выплачены должниками добровольно.

Важную роль при взыскании задолженностей сыграли новые полномочия, осуществляемые Службой с января 2016 года, — ограничение должников на пользование специальным правом, о возможности применения которого был предупреждено около около 2 тысяч должников. В результате предупреждения и ограничения должников в праве управления транспортными средствами взыскано 25,5 млн. руб.

Не теряет актуальности и работа по применению к должникам временного ограничения на выезд из Российской Федерации. С начала года вынесено почти 4 тысячи таких постановлений. Из них более 2 тысяч постановлений — в отношении должников по алиментным обязательствам. Общая взысканная сумма в результате применения ограничения на выезд составила 15,5 млн. рублей, что на 6 млн. рублей превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в бюджеты различных уровней калужского региона благодаря труду судебных приставов было перечислено 400 миллионов рублей, а в пользу граждан и организаций — более 1,2 миллиарда рублей. В пользу детей по алиментным обязательствам приставами взыскано более 130 миллионов рублей.