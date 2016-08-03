Цюрих, Швейцария, 3 августа, 2016, 21:39 — ИА Регнум. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) начала проверку 11 российских футболистов, которые фигурируют в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба ФИФА.

Марихуана

Отмечается, что ФИФА совместно с Маклареном и WADA начали полноценное расследование в отношении 11 российских футболистов. Представители ФИФА связались с Российским футбольным союзом (РФС).

В свою очередь, РФС подтвердил получение запроса от ФИФА относительно допинг-проб 11 российским футболистов, упомянутых в докладе WADA.

По данным Life, речь идет о следующих футболистах: Руслан Камболов, Павел Соломатин, Иван Князев, Сергей Евтушенко, Егор Генералов, Сергей Петров, Илья Зуев, Михаил Мищенко, Егор Никулин, Камила Алексеева и Екатерина Маслак.

Согласно докладу Макларена, в крови у Соломатина и Генералова якобы обнаружена марихуана, а у остальных — «запрещенные препараты».