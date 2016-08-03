Екатеринбург, 3 августа, 2016, 21:35 — ИА Регнум. В действиях лиц, обстрелявших на Урале сотрудников детского лагеря, есть признаки покушения на убийство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении СКР по Свердловской области.

Ружьё

Следователи уже восстановили картину произошедшего. По их данным, возле оздоровительного лагеря «Дружба», расположенного в Белоярском районе, вечером 26 июля были произведены выстрелы в вожатого и волонтёра. Перед этим компания распивала возле лагеря спиртное. Вожатый и волонтёр предложили собутыльникам не шуметь и покинуть прилегающую к лагерю территорию. Те уехали, но вернулись с ружьём, из которого и был произведён выстрел дробью.

СКР готов заняться расследованием дела. Но пока оно находится в ведении полиции. Свою проверку проводит и прокуратура. Надзорное ведомство намерено выяснить, каким образом в лагере работает охрана и действительно ли тревожная кнопка не подключена к пульту вневедомственной охраны. Кроме того, предстоит определить и законность действий персонала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло вечером 26 июля. При этом осведомлённые граждане сообщили, что тревожная кнопка в лагере не работает.