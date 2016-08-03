Минск, 3 августа, 2016, 21:20 — ИА Регнум. Белорусским предприятиям новой и традиционной экономики по силам обеспечить рост ВВП в 1,5% в 2017 году. Об этом 3 августа заявил председатель Совмина постсоветской республики Андрей Кобяков 3 августа, посетивший Брестскую область.

government.by Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков во время посещения одного из предприятий Брестской области

«Сейчас на многих предприятиях, расположенных в регионах, непростая ситуация, потому что рынки наших крупных машиностроителей просели, объемы заказов по кооперации сокращаются. Здесь, как никогда, важно, чтобы предприятия-филиалы могли себя поддерживать за счет того, что выпускают собственную продукцию, имеют собственные продажи. И за счет этого они обеспечат устойчивость в своем экономическом положении», — цитирует Кобякова правительственная пресс-служба.

В правительстве также напомнили, что 2 августа на заседании президиума Совмина рассматривался прогноз социально-экономического развития на 2017 год. Чиновники ожидают роста ВВП на 1,5%.

«В следующем году вот эти 1,5% прироста ВВП должны быть обеспечены из двух составных частей. Первая — это предприятия традиционной экономики. Мы взвешенно проводили оценку по 68 товарным балансам продукции, выпускаемой традиционными предприятиями, и оцениваем, что это возможно на следующий год. А вторую часть прироста ВВП должны дать так называемые предприятия новой экономики, которые активно создают рабочие места», — заявил Кобяков.

«Для того чтобы такие предприятия появлялись, расширялись, нужно создавать условия», — добавил он.

В сообщении правительственной пресс-службы есть интересная фраза: «При этом премьер-министр не отрицает существования ряда вопросов в экономике, которые «необходимо решать системно».

Как сообщало ИА REGNUM, ВВП Белоруссии за I полугодие сократился на 2,5%. Промпроизводство в Белоруссии упало на 1,6%, инвестиции в основной капитал сократились на 19,4% к уровню прошлого года. Строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу оборудования) сократились на 18%, а затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств рухнули на 22,6%.

Нынешний кризис в Белоруссии — самый продолжительный и тяжёлый, если не считать начало 90-х годов. Александр Лукашенко традиционно отрицает наличие кризиса, используя эвфемизмы и сваливая вину с себя и подчинённых на «внешние факторы» — Россию и Казахстан. Четвертьвековой постсоветский период продемонстрировал состоятельность пафосных заявлений о «возрождении», «развитии», «инновациях», «суверенитете и независимости», «укреплении», «расширении», «углублении» и тому подобном.