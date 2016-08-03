Ставрополь, 3 августа, 2016, 21:14 — ИА Регнум.



nevadm.ru Технопарк «Невинномысск»

Город Невинномысск Ставропольского края рассчитывает на софинансирование Фондом развития моногородов строительства новой очереди регионального индустриального парка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минпроме региона.

Сейчас идет подготовка заявки в Фонд на получение меры поддержки в виде субсидирования инфраструктурных проектов.

«Развитие парка «Невинномысск» соответствует целям «Фонда развития моногородов» — инфраструктурный проект привлекает новые промышленные предприятия, тем самым снижая зависимость городской экономики от градообразующих объектов», — считает заместитель министра энергетики, промышленности и связи края Рустам Мингазов.

«Невинномысск» — самый успешный индустриальный парк в Ставропольском крае. В своё время строительство инфраструктуры для первой очереди парка субсидировалось на федеральном уровне. Сейчас эта очередь парка практически заполнена полностью, что и вызвало необходимость создания инфраструктуры для второй очереди.

Сегодня РИП «Невинномысск» площадью 804,4 гектара насчитывает 11 резидентов со специализацией: промышленное, перерабатывающее производство, транспортно-логистическое обслуживание. Общая стоимость инвестиционных проектов на территории первой очереди технопарка более 22 миллиардов рублей. С начала строительства резидентами РИП освоено 11,125 миллиарда рублей. Создано 700 рабочих мест из 1,5 тысячи предусмотренных проектами.

В настоящее время в технопарке «Невинномысск» готовятся к открытию четыре производства. ООО «Невинномысский радиаторный завод» планирует завершить строительство первой очереди в IV квартале 2016 года, открытие предприятия запланировано на начало следующего года.

ЗАО «Лиссант-Юг» в августе-сентябре 2016 года запустит вторую очередь завода по производству вентиляционных систем. Новые мощности также запустит завод сухих строительных смесей ООО «Седрус». Завод ООО «СтавСталь» завершает пусконаладку второй очереди — электросталеплавильного цеха.

Недавно новым резидентом технопарка стало ООО «СтавГаз» с проектом создания газомоторного кластера.

Отметим также, что Невинномысск — единственный моногород Ставрополья, включённый в федеральный перечень моногородов. Градообразующими для него являются химические предприятия ОАО «Невинномысский Азот» («Еврохим») и ОАО «Арнест». В 2016 году Невинномысск был переведён из III во II группу моногородов в связи с усилением зависимости экономики от градообразующих предприятий.