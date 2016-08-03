Дубай, ОАЭ, 3 августа, 2016, 21:14 — ИА Регнум. Международный аэропорт Дубая (Объединенные арабские эмираты) восстановил прием воздушных судов после перерыва на несколько часов, вызванного аварийной посадкой самолета Boeing авиакомпании Emirates. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту.

gundemaktuel.com Самолёт авиакомпании Emirates

Напомним, сегодня в аэропорту Дубая совершил неудачную посадку Boeing авиакомпании Emirates, который летел из Индии. На борту находились 282 пассажира и 18 членов экипажа.

Экипажу удалось вовремя эвакуировать всех пассажиров буквально за минуту до взрыва в салоне самолета. К счастью, никто сильно не пострадал, лишь те, кто покидал самолет в числе последних надышались дымом.