Радио REGNUM: второй выпуск за 3 августа
Москва, 3 августа, 2016, 21:16 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Боевые роботы станут частью снаряжения российских солдат;
- «АвтоВАЗ» выпустит на рынок Болгарии Lada Granta;
- Стала известна стоимость достройки «бриллиантового» стадиона в Петербурге. Объявлен новый конкурс на завершение работ по стадиону;
- Трудовые мигранты из Киргизии утверждают, что не знают об уголовной ответственности за попытку выехать за рубеж по чужим или поддельным документам