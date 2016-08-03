Владимир, 3 августа, 2016, 21:03 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации дал гражданам страны очередную странную рекомендацию. Общаясь сегодня, 3 августа, с участниками форума «Территория смыслов» на реке Клязьма во Владимирской области, он посоветовал учителям, жалующимся на низкие зарплаты, идти в бизнес.

ИА REGNUM

Один из участников форума — преподаватель из Дагестана спросил Медведева, почему учителя и преподаватели в России получают зарплату 10−15 тысяч рублей в месяц, а офицеры полиции и силовых ведомств 50 тысяч рублей, а то и выше.

На это Медведев ответил весьма странно: «Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес».

Затем глава правительства, видимо, понял, что ответ получился не совсем удачный, и решил, как ему показалось, поправить ситуацию: «Современный энергичный преподаватель способен не только получать ту зарплату, которая положена ему по должностному расписанию, но как-то, так сказать, еще что-то заработать».

По логике Медведева, стране не нужен сильный корпус учителей и преподавателей — в этой сфере должны трудиться только те, кто чувствует призвание и готов работать за скромную зарплату. А если тем, кто чувствует призвание работать учителем, денег не хватает, то им, по логике главы правительства, надо «как-то, так сказать, еще что-то заработать», видимо, в ущерб своей преподавательской деятельности.

Последнее время глава правительства делает очень неоднозначные высказывания. Знаменитым стал его ответ жителям Крыма на жалобу о низких пенсиях. «Денег нет, но вы держитесь, здоровья вам, хорошего настроения», — прямо сказал Медведев. Этот его ответ уже стал интернет-мемом.

Последние годы критика правительства Медведева звучит как из консервативно-почвенного лагеря, так и из либерального, но Кремль продолжает заявлять, что правительство якобы справляется с вызовами.